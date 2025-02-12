Аварія сталася у селищі Буштино Тячівського району

У середу, 12 лютого, сталася аварія у селищі Буштино Тячівського району. 45-річний водій Mercedes збив місцеву жительку, що йшла проїжджою частиною дороги. Від отриманих травм пішохідка померла на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, повідомлення про ДТП у Буштині надійшло о 4:00. Місцевий мешканець на Mercedes збив жінку, яка йшла дорогою йому назустріч.

Від отриманих травм жителька Буштина померла на місці аварії

«Від отриманих травм вона загинула на місці. Співробітники поліції встановили особу потерпілої: нею виявилася 47-річна місцева жителька. За кермом водій був тверезий. Його автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик», – зазначили правоохоронці.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.