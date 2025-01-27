Вирок винесли після перегляду відео з камери спостереження

Виноградівський районний суд визнав лікаря-рентгенолога Йосипа Штефуцу винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув велосипедист, водієві ВАЗ призначили 3 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 20 січня, аварія сталася вночі 8 жовтня 2017 року на вул. Копанській у Виноградові. Йосип Штефуца на ВАЗ-2106 збив велосипедиста, який їхав в попутному з автомобілем напрямку. Від численних травм потерпілий помер на місці аварії.

У судовому засіданні водій ВАЗ не визнав своєї вини і розповів, що того дня пізно ввечері повертався з Хуста додому, де в нього помер брат. Йосип Штефуца сказав, що не вживав алкоголь і їхав з допустимою швидкістю. Його засліпило зустрічне авто і він не побачив велосипедиста.

Також обвинувачений зазначив, що обставини проведення слідчого експерименту не відповідали дорожній обстановці в момент ДТП. Мовляв, під час експерименту вже ввімкнули вуличне освітлення. У свою чергу, суд дослідив відео з камери спостереження, яке спростувало слова обвинуваченого, а також врахував, що водій ВАЗ компенсував потерпілій завдану шкоду і вона не має до нього претензій.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав Йосипа Штефуцу винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому 3 роки ув’язнення з позбавленням права рік керувати транспортними засобами. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.