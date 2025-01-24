Аварія сталася ввечері 2 серпня 2024 року на трасі Мукачево – Львів в селищі Ясіня

Рахівський районний суд визнав винним учня Ясінянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув мешканець селища, школяреві призначили 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, аварія сталася ввечері 2 серпня 2024 року на трасі Мукачево – Рогатин – Львів в селищі Ясіня. Обвинувачений на мотоциклі KOVI зі швидкістю 50 км/год не впорався з керуванням і збив пішохода, який йшов йому на зустріч. Від численних травм чоловік помер на місці ДТП.

У судовому засіданні школяр визнав свою вину і пояснив, що їхав у темну пору і його засвітили фари дальнього світла зустрічного автомобіля. Батько обвинуваченого сказав, що внаслідок аварії його син отримав забій головного мозку та осліп на одне око, через що став дитиною з інвалідністю.

Також суд врахував, що загиблий був у стані сильного алкогольного сп’яніння (5,76 проміле етилового спирту, що відповідає смертельному отруєнню) і те, що потерпіла, просила суворо не карати обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Дочинець визнав учня Ясінянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.