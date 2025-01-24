Аварія сталася у селі Костилівка Рахівського району

У селі Костилівка Рахівського району 41-річний водій Daewoo Sens збив місцевого жителя. Від отриманих травм 79-річний чоловік помер у лікарні, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 23 січня, за кермом Daewoo був мешканець селища Великий Бичків.

«41-річний водій збив 79-річного пішохода. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він згодом помер. Водій за кермом був тверезий. Автомобіль учасника ДТП вилучили та помістили на арештмайдачник», – розповіли правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.