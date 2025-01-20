Аварія сталася у квітні 2020 року біля міста Пряшів

Іршавський районний суд визнав Едуарда Поповича винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. За скоєння аварії поблизу словацького Пряшева водієві мікроавтобуса призначили 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 січня, аварія сталася у квітні 2020 року перед селом Ганушовце-над-Топльоу, біля міста Пряшів у Словаччині. Едуард Попович на Mercedes Sprinter під час повороту зіткнувся з відбійником і перекинувся. Від численним травм пасажир мікроавтобуса помер у лікарні.

Під час судового засідання водій визнав свою вину і розповів, що був втомлений, а тому задрімав за кермом. Едуард Попович сказав, що компенсував потерпілому завдану шкоду. Останній підтвердив це і попросив суд призначити обвинуваченому покарання не пов’язане з позбавленням волі та права керування транспортними засобами.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Даруда визнала Едуарда Поповича винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого і призначила йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.