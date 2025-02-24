Суха трава горіла окремими осередками на площі 50 м2

У неділю, 23 лютого, в селі Наварія, що поблизу Львова, горіла суха трава. На місці пожежі виявили тіло чоловіка. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«23 лютого о 19:00 в селі Наварія (Пустомитівська МТГ Львівського району) на відкритій території виникла пожежа сухої трави. На місці пожежі виявили труп, ймовірно чоловічої статі», – йдеться в повідомленні.

Суха трава горіла окремими осередками на площі 50 м2. Пожежу ліквідували. Особу загиблого встановлюють.

У ГУ ДСНС у Львівській області повідомили, що лише за минулу добу рятувальники ліквідували 76 пожеж сухостою.