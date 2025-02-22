Тіло власника квартири виявили на ліжку

У Стрию на Львівщині внаслідок пожежі загинув чоловік. Його тіло в задимленому помешканні виявили рятувальники. Причини займання встановлює поліція.

Як повідомила пресслужба ДСНС, вранці в суботу, 22 лютого, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку на вул. Грабовецька, 116 у Стрию.

Під час гасіння пожежі в кімнаті на ліжку рятувальники виявили тіло 57-річного власника. Пожежу ліквідували о 9:40. Причини та обставини трагедії встановлює поліція.