Внаслідок пожежі житловий будинок згорів повністю

На Львівщині під час пожежі в житловому будинку загинули двоє чоловіків. Обставини їх загибелі та причину пожежі встановлюють поліцейські.

Як повідомили в ДСНС, у ніч на суботу, 22 лютого, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селищі Нові Стрілища Львівського району. На момент прибуття пожежників житловий будинок був охоплений вогнем.

Пожежа спричинила сильне задимлення. Під час гасіння в будинку виявили тіла двох загиблих: 44-річного власника та 38-річного чоловіка.

Рятувальники ліквідували пожежу о 4:15 ранку. Вогонь повністю знищив будинок. Обставини загибелі чоловіків та причину пожежі встановлюють поліцейські.