Котів тримали після стерилізації в гаражі на вул. Кульпарківській

У Львові горів гараж разом з котами, де їх тримали після стерилізації. Тварини загинули. Про це у суботу ввечері, 15 лютого, повідомив керівник «Домівки врятованих тварин» Орест Залипський. Як розповіла ZAXID.NET волонтерка Ольга Паламар, гараж був розташований на вул. Кульпарківській, 226, там перебувало 11 котів.

Як розповіла ZAXID.NET волонтерка Ольга Паламар інцидент трапився ще 12 лютого, однак вона про це дізналася лише через два дні – 14 лютого. Ольга Паламар розповіла, що передала ветеринару Роману Шарану на стерилізацію шістьох, виловлених на вулиці котів, у понеділок, 10 лютого. Перед цим волонтерка прочитала відгуки про ветеринара і порадилася з іншими волонтерами, які користувалися послугами Романа Шарана. Волонтерка зазначила, що він вийшов з нею на зв’язок самотужки.

«Ми домовилися, що він має повернути котів у п’ятницю. Їх потрібно було перетримати чотири дні після стерилізації та колоти антибіотик. В п’ятницю він приїхав і розказав про ситуацію. Коли ми вчора приїхали на це місце, там вже не було ні котів, ні переносок, нічого абсолютно в цьому гаражі. Про умови теж не було нічого відомо до цього. Було лише обумовлено, що він людина, яка веде власну практику, він працював в багатьох клініках раніше, в ЛКП “Лев”. Він винаймав приватне приміщення і там оперував», – розповіла Ольга Паламар.

Волонтерка зазначила, що гараж, де перетримували котів, розташований на вул. Кульпарківській, 226. Там перебувало 11 котів. Причиною пожежі Романа Шаран волонтерці назвав замикання, а також повідомив, що вже поховав котів у лісі в селі Татаринів Городоцького району.

«Вони підключили масляну батарею, щоб опалювати приміщення і замкнула проводка. Насправді не такою дешевшою була стерилізація, як потреба перетримки. Стерилізація однієї кішки коштувала одну тис. грн. У Львові не має жодного стерилізаційного центру, є ЛКП “Лев”, але там черга на рік вперед. А на носі весна і за кілька місяців котів стане ще більше. За стерилізацію ми Роману Шарану нічого не платили, ми мали зробити це після повернення котів, тож всі гроші залишаються на нашій банці», – додала волонтерка.

Ольга Паламар спілкувалася з поліцейським, який приїжджав на виклик. Він сказав, що робив фото, але вже їх видалив.

«Я радилася з юристами, як правильно подати пакет документів, щоб заява мала результативність. І мені сказали, що шанс мінімальний, бо не було офіційного договору, немає тіл, тобто вони за ці два дні встигли зробити все, щоб себе максимально захистити. Я висвітлила цю історію в соцмережах для того, якщо ми не зможемо добитися юридичної справедливості, то щоб попередити людей і застерегти від звертання на такі домашні перетримки, краще переплатити й забезпечити нормальний догляд тваринам», – зазначила Ольга Паламар.

ZAXID.NET поспілкувався із ветеринаром Романом Шараном. Він розповів, що про пожежу дізнався від орендодавця. В гаражі на вул. Кульпарківській тварин лише перетримували, оперував він в іншому місці. Він також пояснив, чому лише за кілька днів повідомив волонтерів про загибель тварин.

«Мені потрібно було на службу, мене мали списати, але зробили придатним до служби у тилових частинах. Я не хотів про це повідомляти телефоном, хотів зустрітися з усіма особисто. Якби знав, що так буде, то повідомив би телефоном. Це біда. Я взагалі не подумав про те, щоб передати загиблих тварин волонтерам», – розповів Роман Шаран.

Усі фото Ольги Паламар

Орест Залипський зазначив, що проблема безпритульних тварин, особливо котів, роками ігнорується.

«Через відсутність належної програми стерилізації й підтримки волонтерів вони змушені самотужки рятувати сотні життів, шукаючи будь-які можливості, навіть у таких непридатних умовах. І ось результат – згорілий гараж, у якому загинули беззахисні тварини, яких просто намагалися стерилізувати чим зменшити кількість безпритульних тварин на вулиці. Скільки ще має статися таких трагедій, щоб на проблему безпритульних тварин не закривали очі УСІ й хтось нарешті взяв на себе відповідальність? Щоб стерилізація та догляд за тваринами стали не волонтерським обовʼязком, а системними рішеннями», – написав Орест Залипський.

Наразі волонтери збирають фото, відео та всі інші докази інциденту і планують звернутися у поліцію.