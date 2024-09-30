Вуличні тварини особливо вразливі до холоду і дощу та потребують допомоги людей

Холодна і мокра погода восени ускладнює і без того непросте життя безпритульних тварин на вулиці. Працівники ЛКП «Лев» діляться кількома порадами про те, як кожен небайдужий може допомогти тваринам у цей час.

Зробіть для тварини укриття

Безпритульні тварини часто мають ослаблений імунітет через недостатнє харчування і перенесені захворювання. Тому переохолодження для них може бути фатальним, особливо це стосується короткошерстих тварин.

Щоб допомогти тварині, спорудіть для неї укриття. Це може бути будка, утеплена пінопластом або сіном. У випадку дрібних тварин – коробка під накриттям. Її слід поставити на основу, що не промокатиме і забезпечить додаткову ізоляцію. Також допоможуть старі теплі светри і пледи.

Тимчасова перетримка

В особливо холодні періоди заберіть тварину додому принаймні на деякий час. Якщо немає такої можливості, пустіть тварину погрітися в під’їзд, магазин, інший заклад. Співробітники ЛКП «Лев» закликають не виганяти тварин із приміщень, якщо вони не агресивні і хочуть лише зігрітися.

Теплі їжа і вода

У холодний період важливо підгодовувати тварин. Для цього краще використовувати теплі їжу і воду.

Щоб вода не замерзала, можна додати в неї ложку цукру. Також краще використовувати пластикові миски, адже миски з металу або скла швидше замерзають.

«Не залишайтесь осторонь, коли бачите на вулиці тваринку, що потребує допомоги», – закликає ЛКП «Лев».