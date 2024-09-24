Ці породи майже не мають запаху, тож чудово підійдуть для опікунів з чутливим носом

Не лише опікуни собак знають, що цим тваринам притаманний специфічний запах. Деяких людей це може зупиняти від того, щоб взяти собаку в родину. Ветеринарний сайт Dogster розповідає про топ-5 порід собак, що майже не мають цього не надто приємного запаху і складуть вам чудову компанію навіть в квартирі.

Від чого з’являється собачий запах

Це залежить не лише від гігієни, а, в першу чергу, від типу шерсті та підшерстка в песика. Найменша імовірність смороду у собак, що не мають підшерстка і мають довгу шерсть, схожу на людську волосся. Серед порід із мінімальним запахом можна назвати такі:

Мальтійська болонка;

Пудель;

Чихуахуа;

Йоркширський тер’єр;

Такса.

Розповімо про ці породи детальніше.

Мальтійська болонка

Цікаво, що Чарльз Дарвін вважав, що ця порода виникла ще 6 тис. років тому. Ці собачки грайливі, лагідні і мають напрочуд красиву шерсть.

Мальтійська болонка або мальтипу

Характеристики: собака іграшкової породи, вагою 2-4 кг, зростом 20-25 см, білого кольору. Середня тривалість життя – 12-15 років.

Пудель

Це декоративна порода собак, що можуть бути трьох розмірів – стандартні (великий розмір), мініатюрні і карликові. Це кмітливі і активні собаки, прив’язані до опікуна, їх легко дресирувати.

Пуделі не лише розумні, але й добре пахнуть

Характеристики: стандартний пудель може важити до 32 кг, міні – до 14, а іграшковий – не більше 4,5 кг. Окрас може бути різним. Середня тривалість життя – 12-15 років.

Чихуахуа

Ці крихітні песики потребують багато фізичних вправ, інтелектуального навантаження і тренувань. Чихуахуа – дуже галасливі.

Чихуахуа ідеальні майже в усьому

Характеристики: дорослі собаки мають зріст 15–23 см і важать 1,8–2,7 кг. Тривалість життя – 15 років і більше. Деякі представники породи живуть 18 і навіть 20 років.

Йоркширський тер’єр

Йорки енергійні, грайливі, сильні, у них збереглися «мисливські» гени пращурів. Вони люблять гуляти, прив’язуються до опікуна і відчувають його психологічний стан.

Йорки мають шерсть, схожу на людське волосся

Характеристики: вага стандартних йоркширських тер’єрів становить від 3 до 3,5 кг, зріст – до 23 см. Йоркширський тер’єр – довгожитель. Зазвичай ці собаки живуть 12-15 років, а іноді – до 20.

Такса

Такса – порода середнього розміру, дуже галаслива – сторожова, любить прогулянки.

Такси бувають короткошерсті і довгошерсті

Характеристики: дорослі такси мають зріст близько 35 см і важать 9-12 кг. Тривалість життя такси може сягати 15 років, а часом і більше.

Які ще породи собак не смердять

Також ви можете придивитися до порід, запах у яких слабо виражений. Це менше поширені в Україні, але все одно чудові собаки з різними характерами. Наприклад, це: