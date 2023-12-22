Не всі великі собаки агресивні і не всі милі песики добрі

Великі собаки часто зазнають упередженого ставлення – здається, вони створені для того, щоб кусати людей. Та дослідження Американського товариства тестування темпераменту (ATTS) показало, що перші місця в рейтингу найбільш агресивних порід собак посідають милі маленькі домашні тварини. Важливо: цей рейтинг не означає, що ці породи обов’язково нападають на людей чи інших тварин. Просто вони мають свої особливості.

Перше місце: чіхуахуа

Так, ця найменша у світі – іграшкова – порода очолює рейтинг найбільш агресивних собак. Ці песики дуже прив’язані до опікуна і саме тому вони можуть кидатися на інших людей – через ревнощі. Також це «голосні» собаки – вони чи не завжди гавкають на незнайомців.

Друге місце: басенджі

Басенджі – одна з найстаріших порід, зареєстрованих у США. Це невеликі красиві короткошерсті собаки, які майже не гавкають. Вони мають милий хвіст бубликом і є гіпоалергенними. Водночас басенджі люблять домінувати над іншими собаками і активно захищають свої іграшки. Вони можуть вкусити, якщо підкрастися до них ззаду. Також вони не люблять, коли їх обнімають і притуляють. Цих собак не можна лишати наодинці з дітьми.

Третє місце: такса

Представники цієї породи можуть мати «синдром маленької собаки», тобто вони компенсують свій невеликий розмір нечемною та іноді агресивною поведінкою за умови поганої соціалізації і виховання. Також такси мають мисливські інстинкти, тому їм не варто жити під одним дахом з дрібними тваринами – хом’яками, щурами і мишками.

Четверте місце: чау-чау

Це порода середнього розміру, пухнаста і на вигляд навіть флегматична. Та ці собаки мають домінуючий і впертий характер, тож їх не рекомендують заводити опікунам-новачкам. Щоб чау-чау був чемним, він потребує навчання з професіоналами. Окрім того, у цієї породи поганий периферійний зір, тож чау-чау легко налякати і отримати укус у відповідь.

П’яте місце: доберман пінчер

Ці виведені в Німеччині собаки середнього розміру – дуже розумні. Їх широко використовують для охорони, роботи в поліції та подібних службах. Інстинкти доберманів спрямовані на захист свого опікуна. Ці собаки потребують виховання лідером, тоді вони можуть добре уживатися навіть з дітьми та іншими собаками.

Шосте місце: ротвейлер

Колись цю велику породу, також виведену в Німеччині, залучали до полювання на ведмедів. Сьогодні ці собаки охороняють, служать в правоохоронних органах. Ротвейлери віддані опікунам, захищають їх і свою територію, проте з іншими вони поводяться відчужено. Через розміри та енергійність ця порода не рекомендована сім’ям з немовлятами та маленькими дітьми.

Сьоме місце: американський пітбуль тер’єр (і споріднені породи)

Уперше цю породу вивели для охорони і собачих боїв. А коли вона потрапила в США і собачі бої заборонили, вивели більш м’який за характером і менш кремезний вид пітбулів. Американські пітбулі мають репутацію дуже терплячих і люблячих дітей собак. Але тут важливо ретельно перевірити родовід обраного собаки, перш ніж взяти його в сім’ю.

Восьме місце: далматин

Ці собаки середнього розміру із характерними чорно-білими плямами використовувались у 18 ст. як «каретні собаки» – для охорони пасажирів і вантажів. У далматинців дуже багато енергії, вони потребують довгих та енергійних прогулянок, фізичних вправ. Важливо виховувати і соціалізувати цих собак із найменшого віку, аби вони могли уживатися з іншими.

Дев’яте місце: німецька вівчарка

Під час Другої світової війни ці собаки служили в арміях Німеччини і Франції. Ця надзвичайно розумна порода стала першою, яку залучили у якості поводиря для незрячих. Німецькі вівчарки залучаються до розшуку людей, виявлення наркотиків. Представники цієї породи не люблять незнайомців. Якщо їх дресирувати не як службову собаку, то вони цілком добре уживатимуться з дітьми і не проявлятимуть агресії.

Десяте місце: хаскі

Ця порода була виведена для перевезення вантажів саньми на засніженій півночі і для охорони. Хаскі важко назвати агресивною породою. Вони можуть захищати свою територію і погано ладнати з іншими собаками, але вони добре уживаються з дітьми. Хаскі, насправді, мають чудовий характер.

Як поладнати із собакою?

В описі більшості порід зазначено, що вони потребують професійного навчання та правильної соціалізації. До агресивних порід часом зараховують навіть джек-расселів, басет хаундів і навіть бордер коллі. Тому перед тим, як взяти собаку в свою сім’ю, слід:

Добре зважити на умови утримання, яких потребує порода;

Вивчити особливості характеру бажаної породи;

Зважити, чи зможете приділяти вихованцю стільки часу, скільки він потребує;

Вивчити, за можливості, родовід собаки;

Проконсультуватися з кінологом.

А потім собаку потрібно навчати і любити. А ще пам’ятати, що вихованці схожі на своїх опікунів.

За матеріалами Pethelpful