У цих собак енергії ще більше, ніж у дітей

Жваві, віддані, любителі ігор і прогулянок, впевнені і безстрашні – це про породу боксер, собаки якої чудово підходять для родини у якості домашньої тварини. Це порода середнього розміру, що для багатьох буде плюсом. Отже, розповідаємо про особливості боксерів та яскраві риси їхнього характеру.

Боксер: опис породи і особливості здоров’я

Боксер – це собака середнього розміру, дуже м’язистий, міцний і з широкими грудьми. У представників цієї породи коротка мордочка і злегка кирпате підборіддя. Основні характеристики такі:

Колір – палево-тигровий, з білими плямами або повністю білі;

Зріст собаки – 53-63 см;

Вага – 25-32 кг;

Тривалість життя – 10-12 років.

Ця порода собак виведена з двох собак типу мастиф, що використовувались як мисливські собаки в Німеччині у середньовіччі. Пращурів боксерів брали на полювання на кабана, ведмедя та оленів, використовували для цькування биків, коли бої з биками стали видом спорту. У ХІХ столітті ці породи схрестили з бульдогом і з'явився боксер.

Боксери схильні до різноманітних потенційно серйозних захворювань, зокрема, до проблем із серцем та раку. Тому перед тим, як взяти цуценя боксера, варто перевірити, чи не мали його родичі специфічних проблем зі здоров’ям.

Боксер: особливості характеру

Собаки-боксери залишаються схожими на цуценят протягом усього життя. З одного боку, вони жваві, сильні та віддані. З іншого – можуть бути буйними, тому не підійдуть сім’ям з дуже маленькими дітьми.

Безстрашні та дуже впевнені в собі, боксери не швидко кидаються в бій, але за потреби здатні повністю захистити себе.

Вони можуть спричинити проблеми, якщо їх тривалий час залишати одних вдома, адже вони надзвичайно прив’язані до свого «клану» і потребують значного фізичного навантаження – прогулянки, ігри з м’ячем тощо мають займати в розкладі боксерів понад дві години на день.

Боксер: собака для родини

З цими собаками весело грати, ходити на прогулянки і трохи бешкетувати.

Боксери добре уживаються з усіма членами родини, яких сприймають як свою зграю. Утім, малим дітям може бути важко із надто енергійним собакою, тож ця порода краще підійде для трохи підрослих дітей. Окрім того, важливо навчити дітей і собаку поводитися одне з одним, поважати один одного, аби їм було безпечно разом. Дорослі завжди мають дотримуватися правила, що застосовується до собак будь-якої породи – за жодних обставин не залишати дитину і собаку удвох без нагляду.

Окрім дітей, собаки породи боксер добре ладнають з іншими тваринами вдома, навіть з котами. Звісно, якщо опікуни подають приклад і вчать своїх улюбленців хорошим манерам поведінки, приділяють достатньо часу кожному за потребами.

За матеріалами Purina