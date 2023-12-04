Миші – надзвичайно розумні, допитливі, кумедні і товариські

Декоративні домашні миші не менш розумні, аніж щурі, але потребують менше простору. Кароліна Паталан вже п’ять років розводить цих милих і кумедних домашніх тваринок. Жінка розповідає про їхні особливості та про різні породи мишок.

Отже, якщо собака або кіт вам не підходять, спробуйте пригледітись до декоративних мишок. Ось п’ять причин, щоб завести мишу.

Кмітливість

Ці тварини – надзвичайно розумні. Кароліна Паталан розповідає, що стала розводити мишей, коли побачила, наскільки їх добре можна надресирувати. Мишку можна навчити різним трюкам. Ці маленькі пухнастики також допитливі і цікавляться усім довкола, їх легко приручити.

Товариськість

На відміну від хом’яків, миші полюбляють компанію – вони товариські і чудово почуваються поміж своїх родичів. «Спостерігати за ними цікавіше, аніж дивитись телевізор», – каже Кароліна Паталан.

Якщо завести кілька мишок, вони чудово бавитимуться разом і потребуватимуть менше уваги від опікуна. Перебувати на самоті цим тваринам не подобається.

Денна активність

Миші активні удень, вони не нічні тварини, як деякі інші домашні тварини. Денна активність тваринки сприяє встановленню кращого контакту з людиною.

Простота догляду

Миші невибагливі, потребують мало простору, говорить Кароліна Паталан. Достатньо, щоб тваринка мала відповідну клітку або тераріум. Важливо, щоб у «будиночку» було достатньо сховків та іграшок, аби миша мала чим зайнятися. Ці тваринки не люблять протягів.

Зовнішність

Миші бувають не лише сірі або білі – чорно-білі, руді, коричневі тощо. А ще вони бувають з кучерявою шерстю – як овечки, із вишуканою оксамитовою шерстю. «Шубка» миші може бути довгою або короткою і мати найрізноманітніші відтінки.

За матеріалами Gazeta.pl