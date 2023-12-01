Деякі породи котів ніби спеціально створені для зимових прогулянок зі своєю людиною

Домашні коти потребують прогулянок на свіжому повітрі хоча б іноді. Пізнання навколишнього світу – невід’ємна частина їхнього розвитку. Звісно, котика не можна відпускати на прогулянку самого. Так само, мабуть, зимові прогулянки не сподобаються котам породи Сфінкс. А от якщо ви опікун котика однієї із наведених нижче порід, то ваш пухнастик лише подякує за довгі зимові прогулянки на свіжому повітрі.

Отже, які котики люблять сніг і прохолоду?

Турецька ангора і турецький ван

Турецька ангора може бути не лише білою

Турецький ван

Ці довгошерсті породи кішок походять з Туреччині. Ангора обожнює воду і плавання, сніг також не стане їй на заваді до котячих пригод. Обидві породи люблять досліджувати світ, а їхня шерсть пристосована до зберігання тепла у прохолодному кліматі. Це розумні, енергійні та грайливі красиві коти.

Кімрійська кішка

Котик цієї породи стане чудовим другом для свого опікуна. Він залюбки складе компанію під час зимових прогулянок, адже має подвійне щільне шерстяне «пальто», що зберігає тіло в теплі.

Персидська кішка

Це одна із найстаріших і найпопулярніших у світі порід котів. Довга, щільна і тепла шерсть ніби спеціально створена для прохолодного клімату і прогулянок з опікуном взимку.

Мейн Кун

Це одна з найбільших порід котів у світі. Окрім того, представники цієї породи добре переносять низькі температури. У цьому їм допомагає довга, щільна шерсть та великі лапи, що дозволяють легко прогулюватися по снігу.

Норвезька лісова кішка

Оскільки ця порода походить з Норвегії, то природа подбала про тепле хутро у її представників – особливо навколо шиї. Окрім того, верхня частина шерсті у цих котів – водонепроникна, а підшерсток регулює температуру тіла і зберігає його в теплі.

Правила прогулянок із домашніми котами

Якщо вашому пухнастику вистачає розваг вдома і холодний зимовий світ за вікном його не цікавить, то не варто організовувати експедицію – це може стати сильним стресом для кота. Та якщо ви бачите, що він все ж не проти дізнатися, що коїться поза його володіннями, обов’язково дотримуйтесь базових правил:

У жодному разі кота не можна випускати на двір самого;

Кіт повинен мати усі профілактичні щеплення, особливо – від сказу, а також регулярну проходити профілактику глистів;

Вдягніть коту спеціальні шлейки, щоб він не втік у стресовій ситуації. Також можна тримати тварину на руках або в спеціальній переносці-рюкзаку;

Оберіть безпечне середовище для прогулянки – без собак, машин, смітників, галасу тощо;

Прислухайтесь до побажань свого котика і порадьтеся про можливість прогулянок із ветеринаром, якщо не практикували їх раніше.

За матеріалами Happywhisker