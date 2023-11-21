Довголіттю котиків сприяють любов, медичні огляди і збалансоване харчування

Вуличні коти живуть приблизно 5-7 років, домашні можуть доживати до 14. Та представники деяких порід завдяки своїй генетиці здатні прожити і 20 років. Звісно, справа не лише в генах, а й у догляді. The Spruce Pets пропонує поглянути на породи котів, що мають шанси стати компаньйоном людини на довгі роки.

Сіамська кішка

Коти сіамської породи, що походить із Таїланду, можуть прожити 16-20 років. Це струнка і граційна порода середніх розмірів із красивими орієнтальними очима. Сіамські коти активні, кмітливі і водночас галасливі та сильно прив’язані до опікуна. Це екстраверти, яких не можна надовго залишати наодинці. Вони потребують ретельного догляду і можуть не завжди уживатися з дітьми.

Бурманська кішка

Це котики середньої статури, що іноді мають жовтий відтінок очей. Вони надзвичайно активні, соціальні і галасливі. А ще це по-справжньому сімейна порода котів. Бурманські кішки люблять ластитися, сидіти в опікуна на руках, а ще з ними можна навіть грати у м’яч. Походить ця порода із Бірми.

Саванна

Це плямисті високі, стрункі коти з довгими лапами. Саванна – порода кмітлива й активна. Водночас вони незалежні і не надто голосні. Можуть погано вживатися з дітьми – це залежить від характеру кожного окремого представника породи. Порода походить із США, її родичі – справжні дикі коти, риси характеру яких передалися і саванні.

Єгипетська мау

Це елегантні атлетичні котики із хаотичним плямистим забарвленням і «здивованим» виразом мордочки. Ці котики активні, соціальні і залежні від опікунів, водночас – не надто галасливі. Окрім того, котики цієї породи надзвичайно розумні, ніжні і грайливі та ідеально підходять для сімей. Порода, звісно ж, походить з Єгипту. Та звідти вона спершу потрапила в Італію, звідки кошенят привезли в Північну Америку і вже там почали розводити.

Регдол

Це великі, сильні, спокійні і неквапливі коти з виразними блакитними очима. Хутро у цієї породи котів – середнє або довге. Кіт породи регдол – чудово житиме у сім’ї, він соціальний, мовчазний і невимогливий. Також ці котики в усьому довіряють опікуну, ніжні і ласкаві. Порода походить зі США.

Як продовжити життя своєму коту?

Коти будь-якої породи можуть прожити довге і щасливе життя. Деякі з них більше схильні до специфічних захворювань і потребують більш прискіпливої уваги до свого здоров’я. Щоб котик або киця жили якнайдовше, були в хорошому гуморі і радували своїх опікунів, слід дотримуватися кількох правил: