Профілактику гельмінтів варто розпочати з найменшого віку кошеняти

Коти і кішки – повноправні члени наших родин, яких ми любимо і про здоров’я яких маємо піклуватися як про своє власне. Одним із найбільш поширених захворювань навіть серед домашніх котиків, які не гуляють на вулиці і не мають контакту з іншими тваринами, є гельмінти (глисти). Розповідаємо, що радять ветеринари для профілактики гельмінтів у котів та що робити, якщо тваринка захворіла.

Глисти у кошенят: як часто давати таблетки

Організм кошенят вразливий і зараження гельмінтами може спровокувати серйозні проблеми у здоров’ї пухнастих малюків. Щоб уникнути негативних наслідків, ветеринари радять проводити кошенятам профілактичну дегельмінтизацію. У які терміни це робити:

Перші препарати від глистів кошенятам дають у віці 2 і 4 тижні;

До досягнення кошенятами віку 16 тижнів препарати від глистів слід давати їм кожні 2-3 тижні;

До віку 6 місяців профілактику гельмінтів у кошенят варто проводити раз на місяць;

Від 6 місяців до року препарати від глистів молодим котам дають кожні 2-3 місяці.

Після цього препарати від глистів котам дають за необхідністю. Та профілактику бажано проводити щонайменше двічі на рік.

Глисти у котів: симптоми

Зараження відбувається через контакт з іншими хворими тваринами або через контакт з личинками на вулиці. Навіть якщо кіт не буває на вулиці, личинки можуть потрапити в помешкання на взутті людей. Також заразитись глистами коти можуть через вживання сирої риби і м’яса, тому цих продуктів в раціоні чотирилапого ветеринари радять уникати.

Захворювання на гельмінтоз у котів, особливо на початковій стадії, може проходити безсимптомно, ознаки хвороби можуть з’явитись вже у гострій або хронічній її стадії. Та все ж, є кілька симптомів, що можуть свідчити про зараження кота глистами і про необхідність відвідати ветеринара та почати лікування. Ідеться про такі симптоми:

Глисти та їх личинки помітні в калі кішки;

Блювота;

Калові маси – з кров'ю, є порушення в стільці у вигляді запору або проносу;

Наявність свербіння поруч з анальним отвором (тварини часто починають тертися цим місцем об підлогу);

Підвищення апетиту (при цьому маса тіла зберігається або знижується);

Рясна сльозотеча;

Здуття живота;

Швидка втомлюваність;

Відставання в рості та розвитку;

Апатія;

Скуйовджена шерсть;

Збільшення печінки і пожовтіння слизових оболонок;

Судоми.

Таблетки від глистів для котів: правила

Якщо у вашого вихованця виявили глисти, перед тим, як давати йому ліки, зверніть увагу на наступні правила:

Якщо у тварини є проблеми з травленням, спочатку проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем;

Всім тваринам в будинку потрібно давати глистогінне одночасно;

Дозування препаратів залежить від ваги тварини: якщо дати мінімальну кількість лікарського засобу, він не подіє, а передозування завдасть шкоди організму;

Окрім таблеток від глистів, ліки від гельмінтозу можуть бути в іншій формі – суспензія, краплі на холку, тож виберіть ту, що найкраще підійде вам і вашому котику.

Глисти у котів: профілактика зараження

Окрім того, що профілактичну дегельмінтизацію у дорослих котів варто проводити кожні 3-6 місяців, є ще кілька правил, що допоможуть убезпечити пухнастого улюбленця від захворювання та його наслідків. Ці правила досить прості:

Регулярно застосовувайте засоби від бліх, особливо якщо кіт гуляє на вулиці;

Не годуйте кота сирими рибою та м'ясом;

Уникайте контакту кота з безпритульними тваринами;

Регулярно чистіть котячий туалет;

Регулярно дезінфікуйте котячу лежанку або будиночок;

Ретельно мийте котячі миски;

Ретельно мийте руки після контакту з пухнастиком;

Одяг і взуття після приходу з вулиці прибирайте до закритої шафи.

Бути здоровим – важливо, і для котів – не менше, ніж для людей. Дотримання простих правил і своєчасна профілактика гельмінтів допоможуть вам провести з домашнім улюбленцем якнайбільше приємного часу.

За матеріалами Zoocomplex і Faunamarket