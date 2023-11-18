Як часто давати котам таблетки від глистів: пояснення ветеринара
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Коти і кішки – повноправні члени наших родин, яких ми любимо і про здоров’я яких маємо піклуватися як про своє власне. Одним із найбільш поширених захворювань навіть серед домашніх котиків, які не гуляють на вулиці і не мають контакту з іншими тваринами, є гельмінти (глисти). Розповідаємо, що радять ветеринари для профілактики гельмінтів у котів та що робити, якщо тваринка захворіла.
Глисти у кошенят: як часто давати таблетки
Організм кошенят вразливий і зараження гельмінтами може спровокувати серйозні проблеми у здоров’ї пухнастих малюків. Щоб уникнути негативних наслідків, ветеринари радять проводити кошенятам профілактичну дегельмінтизацію. У які терміни це робити:
- Перші препарати від глистів кошенятам дають у віці 2 і 4 тижні;
- До досягнення кошенятами віку 16 тижнів препарати від глистів слід давати їм кожні 2-3 тижні;
- До віку 6 місяців профілактику гельмінтів у кошенят варто проводити раз на місяць;
- Від 6 місяців до року препарати від глистів молодим котам дають кожні 2-3 місяці.
Після цього препарати від глистів котам дають за необхідністю. Та профілактику бажано проводити щонайменше двічі на рік.
Глисти у котів: симптоми
Зараження відбувається через контакт з іншими хворими тваринами або через контакт з личинками на вулиці. Навіть якщо кіт не буває на вулиці, личинки можуть потрапити в помешкання на взутті людей. Також заразитись глистами коти можуть через вживання сирої риби і м’яса, тому цих продуктів в раціоні чотирилапого ветеринари радять уникати.
Захворювання на гельмінтоз у котів, особливо на початковій стадії, може проходити безсимптомно, ознаки хвороби можуть з’явитись вже у гострій або хронічній її стадії. Та все ж, є кілька симптомів, що можуть свідчити про зараження кота глистами і про необхідність відвідати ветеринара та почати лікування. Ідеться про такі симптоми:
- Глисти та їх личинки помітні в калі кішки;
- Блювота;
- Калові маси – з кров'ю, є порушення в стільці у вигляді запору або проносу;
- Наявність свербіння поруч з анальним отвором (тварини часто починають тертися цим місцем об підлогу);
- Підвищення апетиту (при цьому маса тіла зберігається або знижується);
- Рясна сльозотеча;
- Здуття живота;
- Швидка втомлюваність;
- Відставання в рості та розвитку;
- Апатія;
- Скуйовджена шерсть;
- Збільшення печінки і пожовтіння слизових оболонок;
- Судоми.
Таблетки від глистів для котів: правила
Якщо у вашого вихованця виявили глисти, перед тим, як давати йому ліки, зверніть увагу на наступні правила:
- Якщо у тварини є проблеми з травленням, спочатку проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем;
- Всім тваринам в будинку потрібно давати глистогінне одночасно;
- Дозування препаратів залежить від ваги тварини: якщо дати мінімальну кількість лікарського засобу, він не подіє, а передозування завдасть шкоди організму;
- Окрім таблеток від глистів, ліки від гельмінтозу можуть бути в іншій формі – суспензія, краплі на холку, тож виберіть ту, що найкраще підійде вам і вашому котику.
Глисти у котів: профілактика зараження
Окрім того, що профілактичну дегельмінтизацію у дорослих котів варто проводити кожні 3-6 місяців, є ще кілька правил, що допоможуть убезпечити пухнастого улюбленця від захворювання та його наслідків. Ці правила досить прості:
- Регулярно застосовувайте засоби від бліх, особливо якщо кіт гуляє на вулиці;
- Не годуйте кота сирими рибою та м'ясом;
- Уникайте контакту кота з безпритульними тваринами;
- Регулярно чистіть котячий туалет;
- Регулярно дезінфікуйте котячу лежанку або будиночок;
- Ретельно мийте котячі миски;
- Ретельно мийте руки після контакту з пухнастиком;
- Одяг і взуття після приходу з вулиці прибирайте до закритої шафи.
Бути здоровим – важливо, і для котів – не менше, ніж для людей. Дотримання простих правил і своєчасна профілактика гельмінтів допоможуть вам провести з домашнім улюбленцем якнайбільше приємного часу.
За матеріалами Zoocomplex і Faunamarket