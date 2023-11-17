Йорки чемні, добрі і люблять дітей

Йоркширський тер’єр або просто йорк – невелика кімнатна собака із довгою красивою шерстю. Вони грайливі, лагідні і люблять бавитись з дітьми та іншими членами родини. Якщо ви задумались про те, чи не завести собі йорка, розповідаємо, що потрібно знати про цю породу.

Походження породи йоркширський тер’єр

Собаки цієї породи – нащадки інших тер’єрів. Йорків вивели в англійському графстві Йоркшир у другій половині 19-го століття. Спочатку їх використовували для полювання на дрібних гризунів, борсуків тощо, але з часом йорки стали хатніми улюбленцями і компаньйонами людей. Наприкінці 19-го століття порода була описана і визнана британським кінологічним клубом.

Роки селекції вплинули на шерсть йорків, що є однією з їхніх головних окрас і особливостей. Шерсть у собак цієї породи довга, шовковиста і схожа на людське волосся. Важливо, що йорки не линяють і не викликають алергії.

Стандарти породи йоркширський тер’єр

Йоркширські тер’єри бувають трьох видів – стандартні, міні і суперміні. Сьогодні поговоримо про стандартних йорків.

Вага стандартних йоркширських тер’єрів становить від 3 до 3,5 кг, зріст – до 23 см. Дівчата-йорки дещо менші за хлопчиків. Цих собак зручно носити на руках, якщо вони втомляться або опікун поспішає. Шерсть – гладенька і довга, часто до підлоги. Окрас – сталевий або золотисто-бурий.

Йоркширський тер’єр – довгожитель. Зазвичай ці собаки живуть 12-15 років, а іноді – і до 20.

Йорки енергійні, грайливі, сильні, у них збереглися «мисливські» гени пращурів. Вони люблять гуляти, прив’язуються до опікуна і відчувають його психологічний стан. Окрім того, йорки добре ладнають з дітьми і загалом доброзичливі за характером – справжні компаньйони.

Виховання йоркширського тер’єра

Ці песики розумні і добре піддаються навчанню, якщо розпочати його вчасно. Коли йоркам виповнюється місяць, вони можуть сприймати прості команди. Найперше, чому потрібно навчити йорка і що впливатиме на подальший процес виховання, – це відгукуватися на ім’я. Прізвисько цуценяти має бути звучним, вимовляти його слід постійно – під час прогулянок, годування, у будь-яких ситуаціях.

Двомісячного йорка вже можна навчати командам «не можна», «фу», «лежати» та «сидіти». Їх треба вимовляти голосно та чітко, без зайвих слів. За успіх цуценяті дають ласощі.

До року йоркширський тер’єр здатен поступово опанувати усі основні команди, навіть складні, як-от «апорт».

Плюси і мінуси породи йоркширський тер’єр

Перевагами йорків є:

Можуть жити в невеликих квартирах;

Доброзичливі, неагресивні;

Ладнають з дітьми та іншими тваринами;

Розумні та кмітливі;

Охайні і не линяють, гіпоалергенні.

Та в будь-якої породи собак, мабуть, є недоліки. У йорків це:

схильність до різних захворювань і травм;

обов’язкова стерилізація для йорків-дівчаток;

потребують багато часу опікуна;

не дешеві – ціна на йорків в Україні коливається від 9 до 25 тис. грн.

Собака породи йоркширський тер’єр стане надійним компаньйоном і завжди розвеселить опікуна та буде справжнім другом.

За матеріалами Zoo Portal