Трагедія сталася поблизу Стрия

У суботу, 20 червня, поблизу Стрия вантажний потяг на смерть збив 19-річного місцевого мешканця. Поліція встановлює обставини трагедії.

У неділю, 21 червня, поліція повідомила, що трагедія сталася близько 16:50. За попередніми даними, хлопець лежав на залізничній колії, коли на нього наїхав вантажний потяг. Від отриманих травм 19-річний стриянин загинув на місці.

Слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.