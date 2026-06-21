Смілянський прокоментував, чому Зеленський надіслав орден до Польщі не «Укрпоштою»

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у суботу, 20 червня, повідомив, що протягом останніх двох місяців автомобілі компанії блокуються польською митницею. У зв’язку з цим логістичні маршрути довелося змінити.

За його словами, «Укрпошта» змушена здійснювати транзитні перевезення в обхід Польщі через Угорщину та Словаччину, де, як він зазначив, проблем із проходженням транспорту немає. Смілянський додав, що компанія змогла перебудувати логістичні ланцюги, тому клієнти не відчули змін у сервісі.

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Смілянський також прокоментував, чому президент Володимир Зеленський вирішив обрати «Нову пошту», а не «Укрпошту» для відправки Ордена Білого Орла польському президенту Каролю Навроцькому. За його словами, у Польщі доставку «Укрпошти» здійснює національний оператор Poczta Polska, що могло викликати певні сумніви щодо термінів або механізмів доставки.

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Водночас він зазначив, що автомобілі іншого українського оператора – «Нової пошти» – пропускаються без ускладнень, оскільки компанія працює як експрес-перевізник.

Нагадаємо, наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. У відповідь низка польських політиків, зокрема президент РП Кароль Навроцький, різко розкритикували цей крок, назвавши його образливим для Польщі. Уже 19 червня президент Польщі заявив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

У суботу, 20 червня, Зеленський надіслав президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву «Новою поштою».