Захід організовуватиме компанія New Run

У Львові в жовтні 2027 року вперше відбудеться повноцінний біговий марфон, повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на конкурсну комісію щодо проведення спортивних заходів при офісі спорту ЛМР.

Раніше у Львові проводили напівмарафони, а тепер львів прийматиме бігунів на марафонській дистанції у 42 км. Захід, за результатами конкурсного відбору, проведе компанія «NewRun».

«Проведення першого марафону стане важливою подією не лише для львівських бігунів, а й для всієї бігової спільноти України. Приємно, що мешканці міста підтримують такі ініціативи та розуміють, що бігові події є невід’ємною складовою сучасного європейського міста», – прокоментував директор офісу спорту ЛМР Антон Нікулін.

Деталі щодо проведення заходів, маршрутів та реєстрації учасників повідомлять згодом.

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Нагадаємо, до Дня міста у Львові відбувся напівмарафон NewRun, в якому було майже п’ять тисяч учасників на різних дистанціях.