Експосадовиці загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі і мільйонний штраф

У Стрию повідомили про підозру 30-річній колишній чиновниці управління освіти Стрийської міськради. Її підозрюють у збитках бюджету на 4 млн грн під час закупівлі дров для опалення закладів освіти в громаді. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

Чиновниця відповідала за проведення тендерів і, за даними слідства, знехтувала моніторингом ринкових цін і не перевірила пропозиції потенційних постачальників. Впродовж 2022–2023 років вона підписала низку договорів з трьома приватними підприємцями на постачання дров, ціна за ними в 1,6–2,2 рази перевищувала середньоринкову.

Загалом для потреб 10 шкіл, ліцеїв, гімназій та дитячих садочків району було закуплено понад 3 тисячі кубометрів дров. Переплата за кожен кубометр становила від 780 до 1 600 грн залежно від договору, що завдало місцевому бюджету збитків на майже 4 млн грн, повідомили в прокуратурі.

«Посадовиці інкриміновано умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам», – йдеться в повідомленні.

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Санкція статті, згідно з Кримінальним кодексом України, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 832 тис. до 1,664 млн грн.

Досудове розслідування проводять слідчі Стрийського райуправління поліції ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу Стрийського районного відділу УСБ України у Львівській області.