У Раві-Руській на Львівщині триває конфлікт навколо роботи місцевого спиртзаводу. Мешканці скаржаться на нестерпний сморід, забруднення довкілля та погіршення самопочуття. Люди вимагають від влади та керівництва підприємства негайних дій.

У вівторок, 23 червня, мешканці Рави-Руської зібралися у кабінеті міського голови – Івана Івануси. Усі одноголосно вимагають від місцевої влади негайного вирішення.

«Дихнути не можна, протигази треба надягати. Я від вас вимагаю одного – йдемо на завод, хай закривають завод, поки не зроблять очисні споруди», – сказав мешканець Володимир Яновський.

«Це в ваших інтересах – ходити й спілкуватися з народом, дізнаватися про їхні проблеми, спілкуватися. Вас не видно, я вас взагалі не бачу», – сказала мешканка Мар’яна Шпитак.

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Після гучної розмови у кабінеті мешканці разом із місцевою владою вирушили до спиртзаводу. У них там відбулася зустріч із представниками підприємства. Дискомфорт, який виник у місті через роботу заводу, там визнають.

«Після того, як ми почали процес виробництва після реконструкції, дійсно виникла проблема, бо є викиди, ці викиди називаються брага. І ця брага, через те, що центрифузі не вистачає потужності, ми цим зараз займаємося, вкладаємо гроші й робимо ці центрифуги, щоб давали більш-менш чисту рідину на ці відстійники. Ми підбираємо штами бактерій. Був сморід днями, страшенний, ми визнаємо, ми підібрали такі бактерії, які не відповідають цьому, технічна помилка. Ми провели вапнування, кожного місяця ми вкладаємо вапнування. Цього місяця ще буде вкладено 15 тонн вапна для того, щоб зробити нормальну лужність в тій кислоті», – пояснив інженер спиртзаводу Юрій, який відмовився називати своє прізвище.

Інженер спиртзаводу намагався переконати мешканців, що готують ще низку технологічних кроків, щоб зменшити екологічне навантаження та усунути неприємний запах.

«Ми проблему поступово вирішуємо. Я категорично не припускаю закриття заводу. У нас понад 70 робітників, а в них – сім’ї. Завод сьогодні виробляє близько 20 тис. літрів в добу. Порахуйте скільки це ПДВ, крім того, є ще податки на заробітну плату», – додав інженер спиртзаводу.

Мешканці стоять на своєму і вимагають, щоб спиртзавод облаштував належні очисні споруди.

«Зробіть спершу очисні, і тоді починайте працювати, як це є всюди у світі. Так весь світ працює, спочатку очисні, потім працює», – сказали мешканці.

Подальше обговорення продовжили безпосередньо біля відстійників, від яких містом і шириться сморід. Мешканці демонструють незаконно встановлену трубу, якою рідину із відстійника зливають у річку.

«Ми знайшли трубу. Сьогодні інженер говорив, що такого не має, але ми знайшли трубу. Вхід в трубу з відстійника, а вихід – у річку», – показав мешканець Володимир Яновський.

На місце, де виявили незаконно встановлену трубу, представники заводу не прийшли. Міський голова викликав поліцію, щоб правоохоронці зафіксували цей інцидент. Загалом мешканці виявили незаконне встановлення труб у трьох місцях, які виходять у річку Рата. На неприємний запах люди нарікають вже роками, однак зараз, кажуть, ситуація загострилася. У 2021 році завод із державної власності перейшов у приватну. Власником є ТЗОВ «Наше м’ясце». Згідно з даними системи YouControl, ТОВ «Наше м’ясце» зареєстроване у Львові в жовтні 2020 року та займається м’ясної продукції. Його власником є львівський підприємець Андрій Дзьоба.

«Колись тут такого не було. Зараз це просто жах, діти в нас хворіють на онкологію. Кожного дня, цілодобово, ми нюхаємо цей запах. Це просто неможливо. В нас свердловина 20 метрів, води питної вдома зовсім немає», – сказала місцева мешканка Мар’яна Шпитак.

«У 2026 році запах почався у квітні. Запах є кожний день: як не зранку, то ввечері, особливо вночі, не можна відкрити вікна, сморід страшний стоїть», – розповів мешканець Василь Мельник.

«Діти блюють, мають діареї, астми. Це просто неможливо», – додала мешканка Марія Мирко.

Голова Рави-Руської заявив, що для розв'язання проблеми у місті створили спеціальну комісію.

«Ми тут 11 червня вже були, взяли пробні заміри води. Так само тоді зафіксували, що тут встановлена труба. Хто її встановив, ми не знаємо, але вона тут бути не має права. Тому що не допускається нечистот. Я роблю все, що від нас можливо», – сказав міський голова Рави-Руської Іван Івануса.

Наразі у місті чекають на результати замірів повітря і забору води. Мешканці кажуть – не відступлять, допоки їм не забезпечать належні умови життя.