Спиртзавод у Раві-Руській став шостим державний спиртовий завод на Львівщині, який продали з аукціону

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав Рава-Руський спиртовий завод за 31,7 млн грн. Торги відбулися 14 травня в електронній системі «Prozorro. Sale». Найбільшу ціну запропонувало ТОВ «Наше м’ясце». Це вже шостий державний спиртовий завод на Львівщині, який виставили на приватизацію на Львівщині.

Початкова вартість заводу становила 27,7 млн грн. В аукціоні взяли участь два учасники – ТОВ «Наше м’ясце» та ТОВ «Вест Вей». Компанія «Наше м’ясце» запропонувала найвищу ціну – 31,7 млн грн, тоді як її конкурент – 27,9 млн грн. Таким чином спиртзавод продали на понад 4 млн дорожче від стартової вартості.

Загальна площа майна заводу становить 12,9 тис. м2, земельної ділянки – 13,22 га. На території розташовані адміністративні будівлі, цехи, зерно- та спиртосховища, майстерня та інші об’єкти. Згідно з умовами продажу, новий власник зобов’язаний зберегти основний профіль підприємства – виробництво ректифікованого спирту та працевлаштувати на заводі близько 60 людей. ФДМУ вже повідомив ТОВ «Наше м’ясце» про намір підписати угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними системи YouControl, ТОВ «Наше м’ясце» зареєстроване у Львові в жовтні 2020 року та займається м’ясної продукції. Його власником є львівський підприємець Андрій Дзьоба.

Нагадаємо, Фонд держмайна у 2020 році виставив на приватизаційні аукціони об’єкти ДП «Укрспирт» під час демонополізації спиртової галузі. 1 липня 2020 року в Україні скасували монополію на виробництво спирту, проте до 1 липня 2021 року його дозволено виготовляти лише на заводах, які держава продає з аукціону.

Раніше Фонд державного майна продав на аукціонах спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 млн грн, Суходільський спиртовий завод у Бродівському районі за 60,33 млн грн, Воютицький спиртзавод у Самбірському районі – за 48 млн грн, Великолюбінський у Городоцькому районі – за 55 млн грн, а Борокський спиртовий завод, розташований у Сокальському районі, продали приватному інвесторові за 55,11 млн грн.