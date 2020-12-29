Борокський спиртовий завод, розташований у Сокальському районі, продали приватному інвесторові за 55,11 млн грн. Аукціон від Регіонального відділення Фонду держмайна України відбувся 29 грудня в електронній системі «Prozorro. Продажі».

У торгах взяли участь три компанії з Києва – «Фінансова компанія Авіор», «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та «Компанія «Клімат плюс», яка стала переможцем. Під час аукціону вартість заводу зросла у 4,2 рази – з 13,2 млн грн до 55,11 млн грн.

У разі укладання угоди купівлі-продажу новий власник отримає окреме майно Борокського місця провадження діяльності та зберігання спирту держпідприємства «Укрспирт», розташоване у с. Борок та смт. Жвирка Сокальського району. Виробництво на заводі наразі зупинене, його майно перебуває у задовільному стані. Підприємство здатне виготовляти 14,4 тис. літрів харчового спирту на добу.

Згідно з умовами продажу, до 1 липня 2021 року новий власник має зберегти головний напрям діяльності заводу – виготовлення ректифікованого етилового спирту та не менше ніж 70% від чинної кількості працівників на виробництві.

Переможець торгів – «Компанія «Клімат плюс» – зареєстрована в Києві, статутний капітал 5 тис. грн. Як йдеться в портфоліо компанії в системі YouControl, її власником та директором є киянин Анатолій Кузько. Види діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель, неспеціалізована оптова торгівля, електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж та систем опалення.

Якщо врахувати те, що компанія-переможець не має стосунку до харчової та хімічної промисловості, то вона найімовірніше або розширить напрям діяльності, або перепродасть майно спиртзаводу разом із ліцензією на виробництво спирту.

Інший учасник аукціону, «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» раніше за 48 млн грн придбала Воютицький спиртзавод на Самбірщині та за 61 млн грн – Довжоцький спиртзавод на Хмельниччині.

Нагадаємо, під час кампанії з роздержавлення спиртової галузі у Львівській області запланували продати загалом 11 МПД. МПД – це місця провадження діяльності та зберігання спирту, група окремого майна, що включає будівлі, устаткування, рухоме майно та інші засоби, що можуть забезпечити повний виробничий цикл.

Раніше Фонд державного майна продав на аукціонах спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 млн грн, Суходільський спиртовий завод, розташований у Бродівському районі, продали за 60,33 млн грн, Воютицький спиртзавод у Самбірському районі – за 48 млн грн та Великолюбінський у Городоцькому районі – за 55 млн грн.

Від 1 липня 2020 року в Україні скасовано монополію на виробництво спирту, проте до 1 липня 2021 року його дозволено виготовляти лише на заводах, які держава продає з аукціону.