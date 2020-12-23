Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив кредит у 10 мільйонів євро для найбільшого в Україні виробника дріжджів і біопродуктів – львівської компанії «Ензим». Про це йдеться в повідомленні банку. Гроші мають скерувати на будівництво заводу спеціальних дріжджових екстрактів, який від початку року вже зводять поряд із основними потужностями компанії на вул. Личаківській.

У фінансуванні проекту на 10 млн євро також беруть участь фонд TaiwanICDF (Міжнародний фонду співпраці та розвитку Тайваню), який надасть кредит 3 млн євро, і фонд EU4Business Fund (Фонд фінансування малого і середнього бізнесу в країнах Східного партнерства) в Україні, який профінансував проведення екологічної та соціальної експертизи проекту, а також витрати на юридичний супровід.

Як повідомила прес-служба компанії «Ензим», загальна вартість нового заводу становить близько 26 млн євро. «Більша частина – це зароблені кошти, які акціонери товариства акумулювали та залишили для розвитку підприємства. Але їх недостатньо, тому, ми залучили також банківські установи до співфінансування», – зазначив генеральний директор ПрАТ «Компанія «Ензим» Андрій Цегелик.

Відомо, що рішення щодо розширення виробничих потужностей було ухвалене два роки тому, наразі триває активне будівництво нового заводу. Компанія має на меті перерости етап простого виробника дріжджів і перетворити підприємство на потужну міжнародну біотехнологічну компанію. Завод, де виготовлятимуть дріжджові екстракти, планують запустити не пізніше, ніж у першому кварталі 2022 року. На ньому працюватимуть близько 60 людей.

Дріжджові екстракти – це природні замінники штучних підсилювачів смаку в приправах, сухих супах швидкого приготування, чіпсах, кондитерських та м’ясних виробах, напівфабрикатах.

Нагадаємо, потужності «Ензиму» розташовані на вул. Личаківській, 232. Компанія займається виготовленням пресованих і сухих хлібопекарських дріжджів (ТМ «Львівські дріжджі»), добавок для хлібопекарського і кондитерського виробництва, активних кормових дріжджів. Нині вона посідає близько 60% українського ринку дріжджів. 40% продукції компанія відправляє на експорт до 16 країн світу.

Власниками ПрАТ «Компанія «Ензим» є львів’яни, сестра і брат Олена та Ростислав Вовки.

Раніше інше їхнє підприємство, компанія «Кормотех» отримала від ЄБРР кредит у 10 млн євро на будівництво заводу з виробництва кормів для тварин у Литві. Його відкрили в липні 2020 року.