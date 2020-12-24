Регіональне відділення Фонду державного майна продало з аукціону четвертий спиртовий завод на Львівщині – Великолюбінський, розташований у Великому Любені Городоцького району.

Початкова ціна лоту становила 29,97 млн грн. В аукціоні, який відбувся 24 грудня, взяла участь лише одна компанія – ТОВ «ОПТ Манія», яка відразу запропонувала майже удвічі більшу суму – 55 009 989 грн. ФДМУ має намір укласти договір з цією компанією.

Оскільки юридична особа «Великолюбінський спиртовий завод» перебуває у стані ліквідації, то Фонд державного майна продав його окреме майно разом із будівлями, обладнанням та ліцензією на виробництво харчового спирту. Майбутній власник зобов’язаний буде зберегти 70% персоналу, який нині є у штатній чисельності, та основний напрям діяльності до 1 липня 2021 року.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «ОПТ Манія» зареєстроване в Києві у червні 2020 року і займається виробництвом органічних хімічних речовин. Її засновниками є одесит Євген Вольвич (50%), львів’янка Ярина Таравська (30%), мешканець Сумщини Олександр Голуб (15%) та киянин Андрій Дяків (5%), який керує компанією. Ці ж люди в тій же пропорції володіють ТОВ «Регіон Комплект», засноване в один день з «ОПТ Манія» і яке теж займається виробництвом органічних хімічних речовин.

Зазначимо, що Великолюбінський спиртзавод – четвертий об’єкт ДП «Укрспирт», який виставили на продаж на Львівщині, та загалом 18 з активів «Укрспирту» в Україні. Раніше Фонд держмайна продав спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 млн грн, Суходільський спиртовий завод на Бродівщині за 60 млн грн та Воютицький спиртзавод на Самбірщині за 48 млн грн.

Загалом під час кампанії з роздержавлення спиртової галузі у Львівській області запланували продати 11 МПД. Зокрема, зараз триває прийом заявок на аукціон з продажу спиртзаводу у Жвирці Сокальського району.