Залозецький спиртзавод, розташований селищі Залізці, що у Зборівському районі на Тернопільщині, продали на аукціоні за 80 млн грн. Про це повідомила у середу, 2 грудня, прес-служба Фонду державного майна.

«Це вже одинадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, які відбуваються в рамках демонополізації ринку виробництва спирту», – йдеться у повідомленні.

На сайті «ProZorrо.Продажі» йдеться, що заявку на участь в аукціоні подали шість компаній. Початкова становила 32 млн грн. Найбільшу суму за цей спиртзавод запропонувало ТОВ «Глермонт Трейд» – 80,01 млн грн, що у 2,5 раза більше стартової ціни.

Зазначимо, що згідно із даними YouControl, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Глермонт Трейд» є Наталія Шлапак. Сама компанія займається неспеціалізованій оптовою торгівлею.

Після підписання протоколу про результати аукціону, переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Залозецького МПД вважатиметься завершеним.

Новий власник отримає головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспортні засоби та устаткування.

Нагадаємо, що у грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав свій законопроект, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. З 1 липня 2020 року виробляти спирт може будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію.