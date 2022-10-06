Акціон з продажу Залозецького спиртзаводу відбудеться 21 жовтня

Фонд державного майна продає Залозецький спиртзавод на Тернопільщині за 30,8 млн грн. Це вже четвертий завод у Тернопільській області, який продають після початку повномасштабного вторгнення. Зазначимо, що Залозецький спиртзавод намагались продати ще в 2020 році. Тоді у аукціоні перемогла фірма, яка мала придбати підприємство за 80 млн грн, але в результаті з невідомих причин спиртзавод вона так і не приватизувала.

Про те, що завод у селищі Залізці виставили на продаж, повідомила прес-служба Фонду державного майна у четвер, 6 жовтня. Торги відбудуться 21 жовтня. Стартова ціна становить 30,8 млн грн. До лоту входять господарські будівлі, теплиці, анмінприміщення та все майно.

Зазначимо, що це не перша спроба приватизувати Залозецький спиртзавод. Вперше підприємство намагались продати на аукціоні в 2020 році. Тоді у торгах перемогла фірма «Глермонт Трейд», яка займається неспеціалізованій оптовою торгівлею. Чому саме вона так і не придбала спиртзавод, наразі невідомо.

Додамо, що у вересні на аукціоні продали два спиртзаводи у Тернопільській області. Йдеться про Марилівський спиртзавод, який продали за 150 млн грн. Підприємство викупила фірма народного депутата Сергія Лабазюка. Також у вересні з молотка продали Кобиловолоцький спиртзавод за 70,2 млн грн.