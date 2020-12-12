Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив містобудівні умови і обмеження на реконструкцію колишнього заводу «Мікроприлад» під офіси, торгові приміщення і заклади харчування. Відповідне рішення виконком прийняв під час засідання 11 грудня.

Компанія «Нове місто» отримала містобудівні умови і обмеження, щоб перебудувати старі корпуси заводу «Мікроприлад» на вул.Ніщинського під офіси, торгові заклади та заклади харчування. Після реконструкції загальна площа офісного центру буде становити 22,6 тис. м². Гранична висота будівель, передбачена містобудівною документацією, 40 метрів.

Компанії-забудовнику також дозволили надбудувати 9 поверх у головній будівлі комплексу.

Нинішній стан та візуалізація реконструкції будівель «Мікроприладу» на вул. Ніщинського

За даними YouControl, ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» належить львів’янці Ірина Добощак та мешканцю Холодновідки Павлу Власюку.

Завод «Мікроприлад» випускав електровимірювальні прилади, прилади автоматики, обчислювальну техніку, а також світлотехніку для автомобілів ЗАЗ. Корпус на вул. Ніщинського, 35 збудували протягом 1985-1988 років за проектом Богдана Гнідця. Завод працював до 2006 року, після зупинки виробництва частину його корпусів продали, а частину віддали в оренду.