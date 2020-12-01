На верхніх поверхах облаштують житло

На перехресті вулиць Стрийська – Рубчака у Львові, навпроти колишнього заводу ЛАЗ збудують житлово-громадську багатоповерхівку. 1 грудня виконком ЛМР видав ТзОВ «Львів будінвест» відповідні містобудівні умови та обмеження.

Зараз на місці майбутнього будівництва вул. Стрийській, 144 розташована триповерхова адмінбудівля, яка раніше належала ПАТ «Нафтогазбут», однак через борги компанії у 2018 році будинок разом із земельною ділянкою арештували, а в подальшому продали новому власнику – компанії «Львів будінвест». 20 лютого цього року депутати ЛМР дозволили «Львів будінвест» змінити цільове призначення земельних ділянок загальною площею майже 0,3 га, щоб збудувати житло.

Висота будівлі не має перевищувати 16 поверхів, або 55 м. На верхніх поверхах планують розташувати житло на 216 мешканців, а решту приміщень – віддати під громадські функції, зокрема тут планують розмістити ресторан. У підземному паркінгу буде 34 місця, а на гостьовій парковці поруч із будинком – 28 паркомісць.

Зазначимо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львів будінвест» зареєстроване у Києві, його засновником є компанія «Рентінвест груп» киянина Івана Лужецького. Серед засновників також вказані львів’янин Андрій Лісоцький та мешканець Пустомитівського району Володимир Подібка.