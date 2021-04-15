Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на продаж Рава-Руський спиртовий завод за 27,72 млн грн. Аукціон запланований на 14 травня в системі електронних торгів «Prozorro.Продажі».

Як повідомила прес-служба ФДМУ, площа основних будівель заводу та допоміжних споруд становить 12,9 тис. м2, земельної ділянки – 13,22 га. На території розташовані адміністративні будівлі, цехи, зерно- та спиртосховища, майстерня та інші об’єкти. Обладнання заводу перебуває у задовільному стані.

Згідно з умовами продажу, новий власник зобов’язаний буде зберегти основний профіль підприємства – виробництво ректифікованого спирту. Він використовується в харчовій та косметичній промисловостях, медицині і фармації, а також в інших галузях.

Окрім того, інвестор, коли набуде права власності, повинен буде працевлаштувати на заводі близько 60 людей.

Рава-Руський спиртзавод продають не як окрему юридичну особу, а як МПД – місце провадження діяльності та зберігання спирту, група окремого майна, що включає будівлі, устаткування, рухоме майно та інші засоби, що можуть забезпечити повний виробничий цикл.

Нагадаємо, під час кампанії з роздержавлення спиртової галузі у Львівській області запланували продати загалом 11 МПД.

Раніше Фонд державного майна продав на аукціонах спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 млн грн, Суходільський спиртовий завод, розташований у Бродівському районі, продали за 60,33 млн грн, Воютицький спиртзавод у Самбірському районі – за 48 млн грн та Великолюбінський у Городоцькому районі – за 55 млн грн. Також Борокський спиртовий завод, розташований у Сокальському районі, продали приватному інвесторові за 55,11 млн грн.

Від 1 липня 2020 року в Україні скасовано монополію на виробництво спирту, проте до 1 липня 2021 року його дозволено виготовляти лише на заводах, які держава продає з аукціону.