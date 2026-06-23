Мережа АЗС Amic працює в Україні попри звʼязки з Росією

Власник 25,1% акцій «Амік Україна», австрійський адвокат Йоганнес Клезл-Норберг має звʼязки з компаніями, що належать топменеджерам російського «Лукойлу». Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідство.Інфо» та Центру протидії корупції, опублікованому у вівторок, 22 червня.

Австрійська компанія AMIC Energy у квітні 2015 року викупила мережу заправок російського «Лукойлу» в Україні. Наразі акції розподілені між чотирма співвласниками. Друга за розміром частка в компанії – 25,1% – належить Йоганнесу Клезлу-Норбергу, який не є нафтовиком чи енергетиком.

Йоганнес Клезл-Норберг – юрист, який проживає у передмісті Відня Гінтербрюлі. За його адресою зареєстровані 28 юридичних і одна фізична особа. Єдина фізична особа – росіянин Алєксандр Матицин, який входить до трійки найвпливовіших менеджерів енергетичної компанії Росії та обіймає посаду першого віцепрезидента «Лукойлу» з питань фінансів. Крім того, Матицин понад 26 років є керівником австрійської компанії Lukoil International GmbH. У 2015 році Владімір Путін нагородив його орденом Пошани.

Акціонер «Амік Україна» Йоганнес Клезл-Норберг

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Серед 28 компаній, зареєстрованих за домашньою адресою Йоганнеса Клезл-Норберга, є компанія A.Reales Holdings GmbH, якою він керував до 2018 року, а засновником цієї компанії є Алєксандр Матицин. Йоганнес Клезл-Норберг у коментарі журналістам заявив, що надавав юридичні послуги A.Reales Holdings GmbH.

«Моя участь щодо A. Reales Holding GmbH обмежувалася наданням стандартних юридичних послуг. Це було звичайне професійне доручення багаторічної давності. Немає нічого незвичного в тому, що австрійський адвокат виконує функції керуючого директора в межах клієнтського доручення або інвестиційної структури», – цитує «Слідство.Інфо» Йоганнеса Клезл-Норберга.

Віцепрезидент «Лукойлу» Алєксандр Матицин

Крім того, за адресою Йоганнеса Клезл-Норберга зареєстровані дві компанії: SVZ Holding та підконтрольна їй Ramsau Holding. Йоганнес Клезл-Норберг значиться керівником цих компаній, а належать вони ще одному росіянину – керівнику одного з департаментів «Лукойлу» Сєргєю Зєнкіну. Владімір Путін також двічі нагороджував Зєнкіна. У коментарі для «Слідства.Інфо» Йоганнес Клезл-Норберг визнав причетність до компаній Зєнкіна.

«Справа за участю пана Сєргєя Зєнкіна стосується історичної операції, що датується 2014 роком. Моя участь стосувалася придбання невеликої квартири для відпочинку у 2014 році, яка була оформлена через компанію, що належала пану Зєнкіну. Якщо ця справа може вважатися важливою з точки зору українського народу, я, безумовно, готовий негайно вийти з будь-якої залишкової участі», – йдеться у відповіді Йоганнеса Клезл-Норберга.

Керівник одного з департаментів «Лукойлу» Сєргєй Зєнкін

Крім того, журналісти встановили, що з 1 березня 2022 року до 24 травня 2026 року «Амік Україна» здійснила 7 774 імпортні операції. Приблизно 2 тис. з них – це поставки від литовських компаній Viada LT та Baltic Petroleum. Обидві компанії урядова комісія Литви підозрювала у зв’язках з Росією. Також «Амік Україна» імпортувала пальне від польської компанії Unimot, яка, своєю чергою, з лютого 2022 року до березня 2025 року, за даними російської митниці, 256 разів імпортувала скраплений газ з Росії. При цьому 48 поставок були від російського «Лукойлу».

У серпні 2022 року Бюро економічної безпеки заявило про арешт 308 об’єктів «однієї з найбільших мереж АЗС», пов’язаних з Росією. «Слідство.Інфо» припускає, що, ймовірно, йдеться про мережу Amic. Однак попри це АЗС Amic продовжують працювати в Україні.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Слідство.Інфо» запитало міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, чому попри арешт об’єктів та підозри у зв’язках з Росією Amic продовжує працювати в Україні, однак він проігнорував журналістів.