Нещодавно США запровадили санкції проти «Роснєфті» та «Лукойла»

Російська нафтова компанія «Лукойл» оголосила про намір продати міжнародні активи після запровадження санкцій з боку США та інших країн. Про це у понеділок, 27 жовтня, повідомили у пресслужбі «Лукойлу».

«У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній із деяких країн компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи», – йдеться у повідомленні російської компанії.

У заяві також йдеться, що продаж міжнародних активів «Лукойл» здійснюватиме відповідно до ліцензії, яку видало Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну. Якщо буде необхідно, російська компанія планує подати заявку на продовження ліцензії, щоб забезпечити своїм міжнародним активам продовження роботи.

Наразі російська компанія розпочала розглядати пропозиції від потенційних покупців.

Нагадаємо, 23 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – «Роснєфть» та «Лукойл», а також їхніх дочірніх підприємств. До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи в країні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не поспішав із санкціями свідомо, а він «відчув, що настав час».