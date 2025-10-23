Під обмеження потрапили «Роснєфть» і «Лукойл»

США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфть» та «Лукойл», а також їхніх дочірніх підприємств. Про це у середу, 22 жовтня, повідомило Міністерство фінансів США.

У повідомленні йдеться, що США посилюють тиск на російський енергетичний сектор та знижують здатність Кремля отримувати доходи для своєї військової машини та підтримувати ослаблену економіку. Міністр фінансів Скотт Бессент закликав союзників приєднатися до цих санкцій.

«Оскільки президент Путін відмовляється припинити цю безглузду війну, Мінфін запроваджує санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля. Ми готові вдатися до додаткових заходів, якщо це буде потрібно, щоб підтримати зусилля президента Трампа з припинення ще однієї війни. Ми закликаємо союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій», – заявив він.

Зазначимо, що під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «НК Роснєфть» та «Лукойл», а також їхні дочірні підприємства, що займаються видобутком, переробкою та продажем нафти і газу на території Росії. До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи в країні.

Відтак у списку санкцій опинилися такі російські підприємства:

ТОВ «Лукойл-Перм»

ТОВ «Лукойл-Аїк»

ТОВ «Лукойл-Калінінградморнафта»

ТОВ «Лукойл-Західний Сибір»

ТОВ «РИТЕК»

ТОВ «Уралойл»

АТ «Куйбишевський НПЗ»

АТ «Сибнафтогаз»

ТОВ «Башнафта-Видобуток»

АТ «Ванкорнафта»

АТ «Східсибнафтогаз»

ВАТ «Грознафтагаз»

АТ «Роспан Інтернешнл»

АТ «РНПК»

АТ «Самаранафтогаз»

ТОВ «Харампурнафтогаз»

ТОВ «Башнафта-Полюс»

ТОВ «Кинсько-Часельський Нафтогаз»

ТОВ «РН-Пурнафтогаз»

ТОВ «Туапсинський НПЗ»

ТОВ «РН-Краснодарнафтогаз»

АТ «Ачинський НПЗ ВНК»

АТ «Новокуйбишевський НПЗ»

АТ «Оренбурнафта»

АТ «Самотлорнафтогаз»

АТ «Сизранський НПЗ»

АТ «ВЧНГ»

ПАТ «Саратовський НПЗ»

ПАТ «Удмуртнафта» ім. Кудінова

ТОВ «РН-Комсомольський НПЗ»

АТ «РН-Няганьнафтогаз»

ТОВ «РН-Уватнафтогаз»

ТОВ «РН-Юганськнафтогаз»

ТОВ «Таас-Юрях Нафтогазовидобуток»

Всі активи та інтереси у власності цих компаній, що знаходяться в США або під контролем американських осіб, блокуються та підлягають обов’язковому повідомленню до Управління контролю за іноземними активами.

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп пояснив, чому ухвалив рішення. За його словами, Вашингтон не поспішав з такими кроками, однак затримка була свідомою.

«Я відчув, що настав час. Ми чекали довго», – заявив він.

Нагадаємо, 19 вересня Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкційних обмежень проти Росії. В ньому ЄС хоче заборонити імпорт російського скрапленого газу на свою територію до 1 січня 2027 року.