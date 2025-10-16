За словами Трампа, він був незадоволений тим, що Індія закуповує нафту в РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому припинити купувати нафту в Росії. Про це Трамп сказав під час пресконференції з директором Федерального бюро розслідувань Кешем Пателем у Білому домі 15 жовтня, пише агентство Reuters.

«Я був незадоволений тим, що Індія закуповує нафту. Сьогодні він [прем’єр Індії Нарендра Моді] запевнив мене, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер ми змусимо Китай зробити те саме», – сказав президент США.

Спілкуючись з журналістами Трамп пояснив, що Індія не може «негайно» зупинити постачання нафти з РФ, назвавши це «дещо складним процесом».

Як відомо, Росія є головним постачальником нафти до Індії. У вересні Москва щоденно експортувала до Індії 1,62 млн барелів нафти, що становить приблизно третину імпорту нафти в країну.

Деякі індійські нафтопереробні заводи готуються припинити імпорт російської нафти, очікуючи на поступове скорочення постачань, підтвердили джерела Reuters.

За даними агентства, ціни на нафту зросли приблизно на 1% 16 жовтня після того, як Трамп заявив про обіцянку Індії припинити купувати нафту в Росії, що може призвести до скорочення постачання в інших країнах.

Улітку 2025 року президент США запровадив 25-відсоткове мито на товари з Індії після того, як дві країни не змогли досягти попередньої торгівельної угоди. Він продовжив свою політику, наклавши додаткове 25% мито на Індію через закупівлю російської нафти.