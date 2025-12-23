Інформація щодо пошкоджень уточнюється

Під час масованої комбінованої атаки у вівторок, 23 грудня, Росія завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті. Обійшлося без постраждалих.

Повітряна тривога в Івано-Франківській області розпочалася о 5:59 і тривала до 9:13.

«Ворог шахедами атакує Прикарпаття! Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях», – написала о 6:38 у телеграмі голова ОВА Світлана Онищук.

За словами посадовиці, ціллю Росії став об’єкт критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих, інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Після відбою тривоги у «Прикарпаттяобленерго» повідомили, що через масштабний обстріл від НЕК «Укренерго» надійшла вказівка про введення графіків аварійних вимкнень в повному обсязі 10 черг.

З 10:50 на Прикарпатті ввели графіки погодинного відключення електроенергії.

Нагадаємо, вранці 23 грудня Росія атакувала енергетичні обʼєкти у 13 областях України, застосувавши понад 600 ударних безпілотників та кілька десятків ракет. Внаслідок масованої атаки є загиблі на Київщині, Житомирщині та Хмельниччині. Серед загиблих – чотирирічна дитина.