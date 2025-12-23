Наслідки ворожої атаки на Київщину 23 грудня

У ніч та вранці 23 грудня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні. Станом на ранок відомо про постраждалих та загиблих людей на Київщині, Хмельниччині та Житомирщині. Про це повідомляють обласні та місцеві військові адміністрації.

За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, через російський удар загинула людина 1953 року народження. ​Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням. ​

На Житомирщині через російський обстріл загинула дитина 2021 року народження. Дитина померла у медзакладі від отриманих травм.

«Ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях. Загалом наразі відомо про п’ятьох постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі», – ідеться в повідомленні ОВА.

Також у Вишгородському районі Київщини унаслідок ворожої атаки загорівся приватний двоповерховий будинок. У помешканні загинула жінка 1949 року народження.

«Ще троє людей тут травмовано – чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення. Усім постраждалим на місці надана медична допомога», – повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

Також, за його словами, в Обухівському пошкоджено два приватні будинки – там вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко поінформував про п’ятьох постраждалих, включно з дитиною, у місті.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ворожих влучань зафіксували у Святошинському районі – уламки впали біля житлового будинку. За попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху.

Нагадаємо, пізно увечері 22 грудня Росія почала атакувати Україну ударними безпілотники. Під ранок 23 грудня на тлі триваючої масованої атаки дронів російські війська запустили крилаті ракети «Калібр». Вибухи лунали в кількох регіонах, зокрема на Рівненщині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Черкащині, Харківщині та в Києві.