Уранці 23 грудня в Україні ввели аварійні відключення світла

Уночі та вранці 23 грудня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. На тлі атак в низці областей запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомляють НЕК «Укренерго», Міністерство енергетики та місцеві обленерго.

«Як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», – пояснили в Міненерго.

Станом на ранок вівторка знеструмлені були споживачі в Києві й області, а також на Тернопільщині, Сумщині, Чернігівщині, Черкащині, Запоріжжі й Дніпропетровщині.

Оновлено о 10:16. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час нічного обстрілу України росіяни застосували понад 600 дронів і десятки ракет. За її словами, унаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

«Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», – зазначила прем’єрка.

Виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов розповів, що це вже дев’ята російська масована атака на енергосистему України з початку року. Унаслідок ворожих ударів станом на ранок майже повністю без електропостачання залишилися споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Окрім того, через обстріли зафіксовані знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, а також у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після стабілізації безпекової ситуації.

На Одещині тим часом триває ліквідація наслідків кількох послідовних масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Значна кількість споживачів у регіоні досі залишається без електроенергії, додав посадовець.

Зауважимо, пізно увечері 22 грудня Росія почала атакувати Україну ударними безпілотники. Під ранок 23 грудня на тлі триваючої масованої атаки дронів російські війська запустили крилаті ракети «Калібр». Вибухи лунали в кількох регіонах, зокрема на Рівненщині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Черкащині, Харківщині та в Києві.