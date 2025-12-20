Російські війська вкотре атакували Миколаївщину, спалахнули пожежі

В ніч на суботу, 20 грудня, російські війська вкотре атакували Миколаївщину, спалахнули пожежі. Місто повністю залишилося без світла, в окремих населених пунктах області також фіксують знеструмлення. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Російські терористи вкотре атакували Миколаївщину. Без електроенергії залишився і Миколаїв. Розгортаємо пункти незламності», – йдеться у повідомленні.

За словами мера, медичні заклади працюють у штатному режимі. Водопостачання для населення подається. На маршрутах курсують тролейбуси з автономним ходом до 20 км, що дозволяє забезпечувати перевезення навіть за складних умов.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що вночі ворог здійснив масовану атаку дронами типу Shahed-131/136 на критичну інфраструктуру. Внаслідок чого без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів. З ночі усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення.

Нагадаємо, пізно ввечері 19 грудня російські війська знову масовано атакували портову інфраструктуру Одеського району балістичними ракетами. Внаслідок удару загинули семеро людей.