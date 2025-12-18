У четвер, 18 грудня, російські військові з безпілотника атакували цивільне авто на Одещині. Унаслідок чого загинула мати, троє дітей постраждали. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, ворожий дрон влучив по автомобілю, який рухався мостом в Одеському районі.

«У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес», – ідеться в повідомленні.

Начальник ОВА закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки. Ворог вже тричі атакував цю ділянку.

«Європейська правда» з посиланням на прикордонну поліцію Молдови повідомляє про призупинення роботи двох пунктів пропуску на кордоні України та Молдови через удар російського дрона по єдиній автомобільній трасі, що веде на південь Одеської області.

«Прикордонна служба інформує громадян, що робота пунктів пропуску “Паланка – Маяки-Удобне” та “Тудора – Староказацьке” припинена. Рекомендуємо громадянам уникати поїздок у зазначену зону та виявляти підвищену обережність», – йдеться в повідомленні.