Загалом передали 440 коробок

На Тернопільщину передали 16,5 тисяч книг з бібліотеки Святого Володимира в Торонто та приватних бібліотечних фондів українців, які проживають в Канаді. Матеріали перебуватимуть у Музеї національно-визвольної боротьби області. Тут спеціалісти працюватимуть над їх оцифруванням.

Унікальні фонди передало Українське національне об’єднання Канади. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода. Презентація книг та матеріалів, які є спадщиною української діаспори, відбулася в приміщенні музею національно-визвольної боротьби у четвер, 8 січня.

Загалом, за даними Тернопільської ОВА, 16,5 тисяч книг та бібліотечних матеріалів містять історичні, культурні, етнографічні видання, приватні бібліотеки, архіви, періодику. Це матеріали, які в радянський час були заборонені або ніколи не друкувалися в Україні.

Загалом усі фонди помістилися у 440 коробках вагою 7 тонн. Над перевезенням їх з Канади в Україну працювала директорка бібліотеки Св. Володимира в Торонто Анастасія Бачинська, а також голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров. Робота над поверненням колекції тривала майже рік і стала можливою завдяки зусиллям музейників, української діаспори та підтримці на державному рівні.