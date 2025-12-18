Зруйнований унаслідок російської атаки музей Романа Шухевича

У четвер, 18 грудня, консультативна рада при департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА погодила проєкт реставрації музею Романа Шухевича у Львові, який був знищений унаслідок російської атаки у ніч на 1 січня 2024 року.

Як повідомили у львівській мерії, відбулось друге засідання консультативної ради при департаменті архітектури ЛОВА, де представляли проєкт відновлення музею генерал-хорунжого Романа Шухевича на Білогорщі.

«Після першого засідання ми отримали ряд рекомендацій та зауважень. Сьогодні представили проєкт вже з виправленими рішеннями. Фасад будівлі матиме більш автентичний вигляд. Також відмовилися від ідеї використання відкритих бетонних поверхонь на фронтальному фасаді та даху», – повідомив керуючий справами Львівської міськради Євген Бойко.

За словами голови консультативної ради та директорки департаменту Олени Василько, основні зауваження стосувалися відновлення об’єму та зовнішнього опорядження відповідно до іконографічних матеріалів, а також максимального відтворення криївки в частині другого поверху.

Після внесення змін в проєкт дозвіл на початок робіт має дати Державна інспекція архітектури і містобудування України.

Нагадаємо, музей Романа Шухевича було знищено внаслідок російського обстрілу 1 січня 2024 року. Переможцем архітектурного конкурсу з відновлення зруйнованої пам’ятки обрали Андрія Лесюка. Завдяки зусиллям громади, міста та меценатів вже виготовлено проєктну документацію та зібрано понад 80% усієї суми на відновлення знищеного музею.