Також Олександр Усик закликав долучатися до збору грошей

Олександр Усик долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові. Про це у суботу, 4 жовтня, у своїх соцмережах повідомив міський голова Андрій Садовий.

Чемпіон передав свої боксерські рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат у 100 тис. грн.

«Дякую Олександру та його команді за підтримку. Росія воює не лише проти людей – вона знищує нашу пам’ять і самоідентичність як народу. Тому відновлення музею Шухевича – це також важлива частина нашої боротьби за Незалежність», – написав Андрій Садовий.

Також міський голова опублікував відео, в якому Олександр Усик закликав долучатися до збору грошей на відновлення музею Романа Шухевича.

Раніше ZAXID.NET писав, що мережа торгових центрів ВАМ разом з партнерами профінансує та виконає основні роботи з відновлення зруйнованого Росією музею Романа Шухевича на Білогорщі. Спільна ініціатива ТзОВ «Пам’ять», ТзОВ «Баушпар» та благодійного фонду «ЕЛПІС» передбачає виконання 80% всіх робіт.

Нагадаємо, музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі у ніч на 1 січня 2024 року знищив російський дрон. Саме у цій будівлі був штаб Шухевича. Музей облаштували 2001 року й зберігали у ньому особисті речі, документи, предмети побуту. Після початку повномасштабного вторгнення частину експозиції перевезли у безпечне місце.