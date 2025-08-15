Росіяни зруйнували музей Романа Шухевича 1 сечня 2024 року

Мережа торгових центрів ВАМ разом з партнерами профінансує та виконає основні роботи з відновлення зруйнованого Росією музею Романа Шухевича на Білогорщі. Спільна ініціатива ТзОВ «Пам’ять», ТзОВ «Баушпар» та благодійного фонду «ЕЛПІС» передбачає виконання 80% всіх робіт, які передбачає проєкт. Пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 15 серпня, повідомила, що бізнес відновить саму будівлю музею, збудує укриття та підведе комунікації до моменту здачі будівлі в експлуатацію.

Облаштування території та створення експозиції профінансують за 4 млн грн, які зібрала громадська організація «Новий Музей» за підтримки Львівської міськради. Зазначимо, що загальний бюджет проєкту відновлення музею становить 35 млн грн.

«Частина залучених коштів уже вкладена у відбудову музею, зокрема, оплатили 30% за консерваційно-реставраційні заходи з адаптацією в інтерʼєрі сходового маршу, виготовлення проєктної документації. Залишок коштів спрямуємо на завершення консерваційно-реставраційних робіт сходів, послуги з технічного нагляду, здійснення авторського нагляду. Надалі зосередимо нашу роботу на формуванні дорожньої карти експозиції та прорахуванні кошторису експозиції, а також пошуку ресурсів на реалізацію експозиції, напрацювання концепції й програми діяльності музею Романа Шухевича. Будемо раді підтримці», – розповіла керівниця ГО «Новий музей» Ольга Гончар.

Наглядова рада вже розглянула лист підприємців та благодійників й погодилась на об’єднання ресурсів та можливості приватних партнерів. Проєкт з відновлення музею перебуває на етапі отримання погоджень від органів культурної спадщини.

«По суті, завершується вся документальна частина, що дозволить розпочати роботи безпосередньо на майданчику: найближчим часом туди зможе заїхати будівельна техніка. Паралельно ми працюємо з істориками та музейниками над змістом майбутньої експозиції: попередні ескізи обговорені у вузькому колі експертів, доопрацьовуються і згодом будуть представлені громадськості», – сказав керівник робочої групи з відбудови та відновлення музею Романа Шухевича Євген Бойко.

Невдовзі Львівська міська рада, ГО «Новий Музей» та представники бізнесу підпишуть меморандум, яким визначать обов'язки кожної сторони.

«Наші підприємства володіють значним досвідом проведення будівельних та реставраційних робіт на значній кількості реалізованих об’єктів будівництва, реконструкцій та реставрацій», – йдеться у спільному зверненні бізнесу.

У Львівській міськраді додали, що ТзОВ «Пам’ять» профінансує роботи, ТзОВ «Баушпар» відбудує музей, а благодійний фонд «ЕЛПІС» оплатить авторський та технічний нагляд і координацію проєкту.

Нагадаємо, що проєкт з відновлення музею Романа Шухевича створила команда Guess Line Architects під керівництвом Андрія Лесюка. Раніше ГО «Новий Музей» оголосила тендер на визначення генпідрядника будівельних робіт. Проте тендер скасували через готовність меценатів профінансувати роботи.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі у ніч на 1 січня 2024 року знищив російський дрон. Саме у цій будівлі був штаб Шухевича. Музей облаштували 2001 року й зберігали у ньому особисті речі, документи, предмети побуту. Після початку повномасштабного вторгнення частину експозиції перевезли у безпечне місце.