Проєкт відбудови музею Шухевича обрали на архітектурному конкурсі

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав Петра Порошенка старорежимним політиком, якому потрібен музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича як місце для покладання квітів на камеру. Про це він сказав у відповідь на чергові звинувачення народного депутата від партії «Європейська солідарність» та пʼятого президента у затягуванні міською владою Львова відбудови музею на Білогорщі. Петро Порошенко нагадав, що він пропонував профінансувати відбудову, однак міська рада нібито півтора року блокує його ініціативу, хоча для відбудови музею створили громадську організацію та окремий рахунок, на який можна переказати гроші. Чому Петро Порошенко цього не зробить, він не пояснив.

У понеділок, 30 червня, у день народження Романа Шухевича, Петро Порошенко на сторінці у фейсбук опублікував допис, в якому звинуватив Львівську міську раду у затягуванні відбудови музею.

«Бур’ян по пояс, скоро вовки заведуться. Очевидно, саме так, на думку львівської міської влади, слід вшановувати пам’ять Романа Шухевича. Гранично ясно, для чого росіяни 1 січня 2024 року поцілили в музей Шухевича. Але неможливо збагнути, як так сталося, що керівництво Львова вже півтора року блокує мою ініціативу відновити будівлю і впорядкувати територію, а зарезервовані під це гроші з’їдає інфляція. Нічим іншим, крім як дріб’язковим і ницим політиканством я це пояснити не можу», – написав Петро Порошенко.

Йдеться про його ініціативу профінансувати відбудову музею, з якою він виступив після того, 1 січня 2024 року в будівлю поцілив російський дрон. Однак за півтора року Петро Порошенко офіційно так і не звертався до міської ради із відповідною пропозицією. У грудні 2024 року Львівська міська рада та незалежна ГО «Новий музей» підписали меморандум про співпрацю, що передбачає збір грошей та відбудову музею. Грошей з міського бюджету на цей проєкт залучати не будуть.

Загалом на ці роботи потрібно 35 млн грн, за пів року організація змогла зібрати лише 3 млн грн. Водночас усі реквізити рахунку ГО є відкритими, тож будь-хто може переказати на відбудову музею будь-яку суму. Чому Петро Порошенко не хоче скористатися цією можливістю – він не пояснив.

На звинувачення Порошенка відреагував Андрій Садовий. Він наголосив, що відбудований музей Шухевича буде не ритуальним простором, а живе місце для тих, хто хоче знати, чому він жив і за що загинув.

«День народження Шухевича знову показав: для частини старорежимних політиків усі меморіали, музеї, пам’ятні дошки – лише декорації. Їм потрібно мати куди прийти й покласти квіти. Обов’язково під камеру. У випадку Шухевича – двічі на рік. Але ми у Львові більше таких місць не будуємо. Ні під час війни, ні після. Цього тижня чекаємо проєкт музею з експертизи. Далі – публічна презентація і тендер на визначення генерального підрядника будівництва. Не під “дату”, а для якості. Щоб надовго», – написав Андрій Садовий.

Додамо, що будівля музею Шухевича в останній період життя генерал-хорунжого була його штабом – там була криївка, в якій він ховався. З неї прийняв останній бій у 1950 році і загинув. Музей там облаштували 2001 року, у ньому зберігалися особисті речі, документи, предмети побуту. Після початку великої війни більшу частину експозиції перевезли у безпечне місце.

Після російської атаки 1 січня 2024 року у будівлі вціліло бронзове погруддя Шухевича та сходи, на яких він дав останній бій. 30 червня міська рада провела архітектурний конкурс на найкращий проєкт відбудови музею. Нова форма будинку максимально відтворюватиме його історичний вигляд.