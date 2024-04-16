У ніч на 1 січня 2024 року музей Романа Шухевича зруйнував російський дрон

Львівська міська рада наразі не отримувала грошей від фонду Петра Порошенка на відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, який зруйнований унаслідок російської атаки дронами-камікадзе. Про це йдеться у відповідь Львівської міськради на інформаційний запит «Українських новин».

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на 1 січня 2024 року російський дрон знищив музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. Будівля цінна тим, що останній період життя Шухевича була його штабом, там була криївка, в якій він ховався. З неї прийняв останній бій у 1950 році і загинув. Музей там облаштували 2001 року, у ньому зберігалися особисті речі, документи, предмети побуту. Після початку великої війни більшу частину експозиції перевезли у безпечне місце.

У будівлі вціліло бронзове погруддя Шухевича та сходи, на який він дав останній бій. Волонтери ініціативи Ukrainian Heritage Monitoring Lab, які фіксують пошкодження пам’яток через війну у всіх регіонах України, ще 1 січня задокументували стан будівлі музею Шухевича та створили 3D модель теперішнього стану будівлі. 27 лютого виконавчий комітет Львівської міськради оголосив Всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проект відбудови музею.

Попри заяви міськради про те, що місто самостійно займатиметься відбудовою музею, народний депутат та екс-президент Петро Порошенко публічно заявив, що його фонд надасть гроші на відбудову музею. Зокрема, його благодійний фонд надіслав офіційне звернення до Львівського історичного музею з пропозицією профінансувати відбудову.

16 квітня «Українські новини» з посиланням на відповідь на інформаційний запит від міської ради Львова повідомили, що наразі місто не отримувало від фонду Петра Порошенка грошей на відбудову. Крім цього, міська рада не отримувала заявок на певні суми, які фонд готовий передати на відбудову музею.

«Щодо сум, які Петро Порошенко обіцяв перерахувати на відновлення музею, мерії відомо лише про ті дані, що озвучувались у відритому листі до міського голови Львова Андрія Садового, який поширював у публічному просторі “Благодійний фонд Порошенка”. Утім зауважимо, що жодних коштів від Благодійного фонду Порошенка на відновлення музею генерала-хорунжого УПA Романа Шухевича Львівська міська рада не отримувала», – йдеться у відповіді управління культури Львівської міської ради.

Додамо, що після того, як мерія оголосила архітектурний конкурс на відбудову музею соратники Петра Порошенка назвали цей крок «блокуванням відбудови». У міськраді необхідність проведення конкурсу пояснили необхідністю зробити простір музею більш доступним для маломобільних відвідувачів. У мерії наголошують, що конкурсна пропозиція має враховувати збереження всіх автентичних елементів. Фінансування та виплати премій переможцям забезпечать за позабюджетні кошти