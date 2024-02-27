У ніч на 1 січня 2024 року музей Романа Шухевича зруйнував російський дрон

Львівська міськрада оголосила Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращий проект відновлення музею генералахорунжого УПА Романа Шухевича на вул. Білогорщі, 76а, який зруйнував російський дрон Shahed. Приймати пропозиції почнуть із 5 березня. Очікується, що конкурс триватиме до травня. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 27 лютого.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на 1 січня 2024 року російський дрон знищив музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Будівля цінна тим, що останній період життя Шухевича була його штабом, там була криївка, в якій він ховався. З неї прийняв останній бій у 1950 році і загинув. Музей там облаштували 2001 року, у ньому зберігалися особисті речі, документи, предмети побуту. Після початку великої війни більшу частину експозиції перевезли у безпечне місце.

Зараз на території музею триває розбирання завалів, уцілілі експонати перевезли в безпечне місце. Після руйнування музею керівництво Львівського історичного музею, філією якого є музей Шухевича, повідомило про збитки у 2 млн 258 тис. грн. У будівлі вціліло бронзове погруддя Шухевича та сходи, на який він дав останній бій.

Волонтери ініціативи Ukrainian Heritage Monitoring Lab, які фіксують пошкодження пам’яток через війну у всіх регіонах України, ще 1 січня задокументували стан будівлі музею Шухевича після влучання дрона-камікадзе та створили 3D модель теперішнього стану будівлі.

27 лютого виконавчий комітет Львівської міськради погодив оголошення Всеукраїнського архітектурного конкурсу на проект відбудови музею. Приймати пропозиції почнуть із 5 березня. Визначити переможців мають до 24 травня.