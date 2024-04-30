Максима Микитася підозрюють у заволодінні грішми Міноборони на будівництві складів на суму понад 307 млн грн

Колишній народний депутат Максим Микитась, якого підозрюють у справі про заволодіння понад 307 млн грн Міністерства оборони на будівництві складів боєприпасів, вийшов під заставу 908400 грн. Про це повідомила прес-служба Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у вівторок, 30 квітня.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора САП, змінивши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави.

Також на Микитася покладаються обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії ухвали щодо покладених на нього обов’язків становить 2 місяці.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року ВАКС обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі щодо недобудованих військових складів Міноборони. Екс-нардепа підозрюють у заволодінні грішми Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження – Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт. Тож нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту.

Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.