Максим Микитась отримав п’яту підозру за чотири роки

Колишньому нардепу і забудовнику Максиму Микитасю інкримінують заволодіння 307 мільйонами гривень з Міноборони під час спорудження складів для ракет і боєприпасів у 2018 році. Про це в середу, 25 жовтня, повідомили антикорупційні правоохоронні органи.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім Микитася, про підозру в цій справі також повідомили його помічнику, а також директору підконтрольної компанії та трьом колишнім та чинним військовослужбовцям старшого та вищого офіцерського складу. Серед них є перший заступник Начальника Генерального штабу ЗСУ, уточнили в Національному антикорупційному бюро. САП і НАБУ не називають імен підозрюваних, їх опублікувала «Українська правда» зщ посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

За інформацією слідства, у 2018 році народний депутат України замовив у своїх компаній будівництво захищених складів для ракет і боєприпасів Збройних сил України до 2021 року на суму близько 3 млрд грн. Нардеп хотів привласнити частину цих грошей. Але йому перешкоджали закони, які дозволяли Міноборони виплачувати тільки 30% від обсягу робіт за рік. Щоб досягти своєї мети, нардеп і його помічник залучили офіцерів Збройних Сил України вищого і старшого рангу, які допомогли змінити постанови КМУ, які дозволяли переказувати аванс у розмірі 80% від вартості контрактів.

Слідство заявляє, що у листопаді-грудні 2018 року Міноборони переказало на рахунки компаній нардепа понад 307 млн грн. Але будівництво об’єкта, який повинен був зміцнити оборону країни, так і не почалося, а гроші були переведені на рахунки інших компаній під контролем нардепа.

Це вже не перша підозра, яку Микитась отримав за останні роки. Так, у 2019 році НАБУ оголосило про підозру Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн грн. У 2020 році Микитасю повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві. Також у 2020 році НАБУ повідомило Микитасю про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ «Енергоатому» уклав договір на 929 млн грн із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.

Крім того, у 2022 році Микитасю повідомили про підозру у пропозиції надання хабара в особливо великому розмірі (22 млн євро) за можливість будувати метро у Дніпрі. У липні 2023 року Микитась вийшов з-під варти після того, як вніс 20 млн грн застави. До слова, за кілька днів до цього Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для Микитася вдвічі.